Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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11.06.2026 16:30:00
Is Bloom Energy Impossible to Ignore Right Now? Here's What Smart Investors Should Know.
Bloom Energy (NYSE: BE) stock has slumped about 24% from its recent peak. The catalyst is waning AI optimism due to the potential for resurgent inflation and rising interest rates to slow AI-related capex spending. That could impact demand for Bloom Energy's advanced fuel cells, which are helping accelerate the deployment of AI infrastructure. Here's a look at whether the hydrogen stock's recent slump makes it impossible to ignore right now.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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