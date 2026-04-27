Bloom Energy Aktie

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WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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27.04.2026 14:45:00

Is Bloom Energy Stock Set to Break Out Before Its April 28 Earnings?

Bloom Energy (NYSE: BE) stock has gone on an absolute tear, increasing 1,500% since the start of 2024. This surge is fueled by the booming demand for energy from artificial intelligence (AI) data centers.Companies are flocking to Bloom's solid-oxide fuel cells, which offer a quick and reliable way to get their data centers up and running. With its earnings report just around the corner, is Bloom Energy poised for a further breakout?Electricity demand is surging as hyperscalers build out massive data centers to power the next generation of artificial intelligence (AI) algorithms. These modern data centers require significantly more power, creating an urgent need for energy solutions right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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