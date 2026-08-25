Borr Drilling Aktie
WKN DE: A2DN58 / ISIN: BMG575071086
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25.08.2026 18:50:01
Is Borr Drilling a Buy After Director Tor Olav Troim Buys 200,000 More Shares?
Tor Olav Troim, a Director of Borr Drilling Limited (NYSE:BORR), purchased 200,000 shares on August 25, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($4.37).Borr Drilling Limited is a mid-cap offshore drilling contractor with a market capitalization of $1.3 billion and trailing twelve-month (TTM) revenues of $1.0 billion, operating a specialized fleet of jack-up rigs across multiple global regions. The company's business model centers on providing essential drilling infrastructure and services to exploration and production operators, positioning it as a critical service provider in shallow-water oil and gas development. Despite current net losses of $240.6 million on a TTM basis, the company maintains operational scale and geographic diversification that support its competitive positioning in the offshore drilling sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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