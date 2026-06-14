Borr Drilling Aktie
WKN DE: A2DN58 / ISIN: BMG575071086
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14.06.2026 16:43:23
Is Borr Drilling a Buy Following This Insider Purchase of 1.06 Million Shares?
On June 9, 2026, Director Tor Olav Troim reported an open-market purchase of 1,063,000 shares of Borr Drilling Limited (NYSE:BORR), totaling ~$5.0 million, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($4.70); post-transaction value is derived from available position value data as of June 9, 2026.* 1-year price change calculated using June 9, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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