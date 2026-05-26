BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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27.05.2026 01:02:53
Is BP ungovernable? Chair’s ousting over ‘bullying’ fuels fresh cycle of chaos
Albert Manifold’s behaviour and use of personal devices cited as factors in his removal over conduct and governance concernsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
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