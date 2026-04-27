Bristol-Myers Squibb Aktie
WKN: 850501 / ISIN: US1101221083
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27.04.2026 11:50:00
Is Bristol Myers Squibb the Best Bargain in Big Pharma?
Every American knows that healthcare isn't cheap. Healthcare costs continue to rise. Some healthcare stocks are cheap, though, including the stocks of some of the world's biggest drugmakers.Bristol Myers Squibb (BMS) (NYSE: BMY) is one of them. To be sure, BMS isn't the biggest pharma stock. Its market cap of around $120 billion ranks it just outside the top 10 largest drugmakers. But is BMS the best bargain in big pharma? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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