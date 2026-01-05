Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
05.01.2026 19:00:00
Is Broadcom 1 of the Best AI Stocks for 2026?
Few companies had as successful a 2025 as Broadcom (NASDAQ: AVGO). The stock rose an impressive 50%, but there could be plenty of room to run with the industry that it's in.While Broadcom has a wide product lineup, investors are most excited about one thing: custom artificial intelligence (AI) accelerator chips. In the right application, these can outperform the best products from Nvidia at a lower price point.That's an extremely attractive proposition, and is one that more companies are starting to explore. But does that make Broadcom one of the best AI stocks for 2026?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
