Is BRP Stock a Buy After QV Investors Loads Up on Shares Worth Nearly $32 Million?
According to a January 20, 2026, SEC filing, QV Investors Inc. established a new position in BRP (NASDAQ:DOOO) by purchasing 447,754 shares. The estimated transaction value is $31.70 million, based on the quarterly average price. At quarter-end, the position was valued at $31.70 million, mirroring the net position change reported for the period.This was a new position; the post-trade stake accounts for 2.5% of QV Investors' 13F assets under management.
