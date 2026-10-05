Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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05.10.2026 06:00:00
Is Buying Nike Stock Now a Brilliant Move or a Disaster Waiting to Happen? Here's the Answer and What to Do Next.
The turnaround strategy for iconic retail brand Nike (NYSE: NKE) still appears to be in the process phase rather than the progress phase. For its fiscal 2027 first-quarter earnings, results were mixed. According to CNBC-tracked estimates, Nike beat on earnings per share, reporting $0.48 instead of an expected $0.43.
Where it fell short, however, was in revenue, at $11.2 billion, with expectations set at $11.3 billion. It also expects revenue for its fiscal year to decline by a high-single-digit percentage, and it's working on restructuring plans that are expected to lead to job cuts. From an investment opportunity, here's what I'd do with Nike.
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