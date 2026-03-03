Entertainment Holdings Aktie
ISIN: US29385H1068
|
03.03.2026 20:13:58
Is Caesars Entertainment Stock a Buy or Sell After Nut Tree Capital Dumped Its Entire Stake Worth $54 Million?
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Nut Tree Capital Management, LP, sold its entire stake of 2,000,000 shares in Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR) during the fourth quarter. The estimated transaction value was $54.05 million, based on the average price of Caesars Entertainment shares over the quarter. As a result, the fund’s quarter-end position value in the company decreased by $54.05 million.Nut Tree fully liquidated its Caesars Entertainment stake, which now represents 0% of its 13F reportable AUM.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
