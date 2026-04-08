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Callaway Golf Aktie

Callaway Golf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883644 / ISIN: US1311931042

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08.04.2026 16:26:03

Is Callaway Golf Stock a Buy After O'Keefe Stevens Advisory Increased Its Stake to 1.2 Million Shares?

According to an SEC filing dated April 7, 2026, O'Keefe Stevens Advisory, Inc. purchased 2,680 shares in Callaway Golf Company (NYSE:CALY), increasing its stake to 1,175,164 shares. The quarter-end value of the stake was $16.31 million, reflecting price movement during the quarter.This is an addition to its position in Callaway Golf Company, which now represents 4.03% of O'Keefe Stevens Advisory, Inc.'s 13F reportable assets as of March 31, 2026.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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