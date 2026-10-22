Is Capital One Financial a Buy After Its Latest Earnings Report?

Capital One Financial (NYSE:COF) was an investor darling after reporting its latest quarterly earnings. Market players were cheered by numerous positive developments at the sprawling financial services company, famous for the assertive marketing of its credit cards and the cafes stuffed inside its bank branches.

The company crushed analyst estimates for profitability and notched a more modest beat on revenue. Here's an overview of the quarter, and whether it makes Capital One stock look like a smart buy now.

Image source: The Motley Fool.

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