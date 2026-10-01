CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
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01.10.2026 03:40:01
Is Carmax a Buy After Its Latest Earnings Report?
Yesterday morning, before the market opened, CarMax (NYSE:KMX) reported impressive Q2 earnings, with revenue up 19.5% year-over-year (YOY) and earnings per share up a jaw-dropping 81.2%.
So it was unsurprising that the company's shares were up 4.7% yesterday. But today, the market suddenly seemed to sour on CarMax. Shares plummeted throughout the day, dropping 7% to close at $55.09, below its pre-earnings price.
What on earth happened? Is the company a buy at this price after its earnings report? Here's what investors need to know.
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