Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
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24.09.2026 19:15:00
Is Caterpillar the Best Industrials Stock to Buy Right Now?
The construction and heavy machinery company Caterpillar (NYSE: CAT) recently delivered one of its strongest quarters in history. A beneficiary of the artificial intelligence (AI) build-out, Caterpillar could potentially be the best industrials stock in the market right now.
Caterpillar's revenue in the second quarter of 2026 increased 24% to $20.5 billion from the previous year. The company's backlog is what really makes Caterpillar one of the best, if not the best, industrials stocks to buy right now.
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Aktien in diesem Artikel
|Caterpillar Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|Caterpillar Inc.
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