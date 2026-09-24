Caterpillar Aktie

Caterpillar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

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24.09.2026 19:15:00

Is Caterpillar the Best Industrials Stock to Buy Right Now?

The construction and heavy machinery company Caterpillar (NYSE: CAT) recently delivered one of its strongest quarters in history. A beneficiary of the artificial intelligence (AI) build-out, Caterpillar could potentially be the best industrials stock in the market right now.

Caterpillar's revenue in the second quarter of 2026 increased 24% to $20.5 billion from the previous year. The company's backlog is what really makes Caterpillar one of the best, if not the best, industrials stocks to buy right now.

Image source: The Motley Fool.

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