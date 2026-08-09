Celsius Holdings Aktie

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WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079

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09.08.2026 12:12:00

Is Celsius a Buy After Tumbling 18% in 1 Day?

Unlike the high-octane drinks it's known for, Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) isn't energizing investor portfolios right now. Shares dipped 18% the day the business reported its financial results for the second quarter (ended June 30). They now trade at a gut-wrenching 75% below their March 2024 peak.Is this beverage stock a buy after tanking so much in a single day?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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