Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
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24.09.2026 16:45:00
Is Centrus Energy the Ultimate Pick-and-Shovel Play on the Nuclear Technology Boom?
Nuclear energy is making a comeback. Governments worldwide are renewing their support, with several committing to triple their nuclear capacity by 2050. Meanwhile, next-generation small modular reactors (SMRs) could begin arriving in the 2030s.
Many of these advanced reactors require a specialized fuel that remains in short supply. That's where Centrus Energy (NYSE: LEU) sees its opportunity. The company already supplies low-enriched uranium (LEU) to nuclear power operators, but its biggest growth opportunity could come from high-assay, low-enriched uranium (HALEU).
Becoming a leading U.S. producer of this next-generation fuel could make Centrus the ultimate pick-and-shovel play on the nuclear technology boom. Here's what investors need to know.
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