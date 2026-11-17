Shares of Cerebras Systems (NASDAQ:CBRS) surged 11% on Nov. 13, a day after the artificial intelligence (AI) chipmaker posted third-quarter results and announced a cloud deal with Microsoft (NASDAQ:MSFT).

Even after that pop, the stock trades near $109 as I write this. It's still about 41% under the $185 price Cerebras sold shares for in its May initial public offering (IPO), and about 72% below its first-day high of $386.34.

Management lifted its outlook again and still sees revenue tripling in 2027. And Microsoft joins Amazon and Oracle as the firm's third hyperscaler win in six months.

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