Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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17.11.2026 09:41:02
Is Cerebras Stock Still a Buy After Its Microsoft Deal?
Shares of Cerebras Systems (NASDAQ:CBRS) surged 11% on Nov. 13, a day after the artificial intelligence (AI) chipmaker posted third-quarter results and announced a cloud deal with Microsoft (NASDAQ:MSFT).
Even after that pop, the stock trades near $109 as I write this. It's still about 41% under the $185 price Cerebras sold shares for in its May initial public offering (IPO), and about 72% below its first-day high of $386.34.
Management lifted its outlook again and still sees revenue tripling in 2027. And Microsoft joins Amazon and Oracle as the firm's third hyperscaler win in six months.
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Aktien in diesem Artikel
|Cerebras Systems Inc
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|Microsoft Corp.
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