Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
|
11.06.2026 17:13:44
Is Chewy Inc a Buy After Its Latest Earnings Report?
Chewy (NYSE: CHWY) stock has been stumbling since the company reported its fiscal first-quarter 2026 earnings on June 10. Chewy reported gains in revenue, earnings per share, and net margin, but the stock still slipped after guidance projected a challenging sales environment.Then Chewy continued its fall today following a series of analyst downgrades, losing another 5%. The fall is the latest in a series of declines in Chewy stock, which is now down 43% this year and 84% off its all-time highs set during the COVID-19 pandemic.Considering Chewy is seeing increased sales and improved margins, are investors overreacting to the guidance? Let's take a closer look at what's happening.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chewy Inc Registered Shs -A-
|
09.06.26
|Ausblick: Chewy A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.05.26
|Erste Schätzungen: Chewy A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
24.03.26
|Ausblick: Chewy A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.03.26
|Erste Schätzungen: Chewy A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)