Chew a Aktie

Chew a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098

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13.06.2026 10:15:00

Is Chewy Stock a Buy as Revenue and Margins Continue to Grow?

Chewy (NYSE: CHWY) shares failed to gain traction after the company reported another strong fiscal first quarter and lowered its full-year revenue guidance slightly due to a more cautious consumer. The stock is now down about 40% on the year.Let's take a closer look at the pet products e-commerce operator's results and prospects to see if this is a buying opportunity.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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