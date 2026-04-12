Churchill Downs Aktie
WKN: 923011 / ISIN: US1714841087
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12.04.2026 17:45:00
Is Churchill Downs Stock a Buy Before the Kentucky Derby?
Like clockwork, the NFL's big game is played in February. The NCAA Tournament tips off in March, and those who follow the "sport of kings," that being horse racing, know that the Kentucky Derby takes place on the first Saturday of May. Get your mint juleps ready because that's right around the corner. The "Run for the Roses" has been held every year for 151 straight years, making it the longest-running uninterrupted sporting event in the U.S. It takes place at iconic Churchill Downs racetrack in Kentucky. There's more to the Churchill Downs story than the Kentucky Derby. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Churchill Downs Inc.
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24.02.26
|Ausblick: Churchill Downs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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10.02.26
|Erste Schätzungen: Churchill Downs präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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21.10.25
|Ausblick: Churchill Downs stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Churchill Downs Inc.
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