Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
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24.09.2026 20:00:57
Is Cintas a Buy After Its Latest Earnings Report?
Cintas Corporation's (NASDAQ:CTAS) first-quarter earnings yesterday weren't bad by any stretch of one's imagination. The most important things I'd look for in an earnings result were there. The big question, however, is whether the stock price already reflects all of this good news.
Or, better still, does the business have enough growth runway that isn't yet reflected in the stock price?
The workday supply specialist's shares fell nearly 3.5% in yesterday's trading session following the earnings announcement, but have mostly reversed those losses today, trading up 3.2% by 1:20 p.m.
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