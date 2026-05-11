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11.05.2026 22:30:00

Is Circle Internet Group Stock Due for a Big Rally After This Positive Crypto News?

Circle Internet Group (NYSE: CRCL) is a global technology company behind the USDC (CRYPTO: USDC) stablecoin. USDC is the second-largest stablecoin behind only Tether. And as excitement grows around USDC, so too does the bullishness around Circle Internet Group's stock.But there have been bumps along the way, namely, to do with the uncertainty around the Clarity Act, which is a key piece of reform in the crypto world. There were concerns that yields on stablecoins may be banned. However, recently, those fears were eased, and the crypto stock has been rallying. Is it destined to go even higher?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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