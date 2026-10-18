Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
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18.10.2026 22:30:00
Is Citigroup Stock a Buy 13% Below Its 52-Week High?
Investors may be looking at a buy-the-dip moment on Citigroup (NYSE: C) stock after the nation's third-largest bank by total assets posted impressive third-quarter earnings. Despite the blowout results, the stock price dipped in the days following the earnings release. Shares have fallen almost 5% since earnings were released on Oct. 13 to $126 per share, and roughly 13% since their 52-week closing high of $145 per share on June 22.
This presents a buying opportunity for investors, as Citigroup appears to be a good deal for certain types of investors.
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