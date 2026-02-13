Cleveland-Cliffs Aktie

WKN DE: A2DVSM / ISIN: US1858991011

13.02.2026 18:12:17

Is Cleveland-Cliffs Stock a Steal Buy After Falling Off the Cliff This Week?

Shares of Cleveland-Cliffs (NYSE: CLF) got clobbered this week, plunging 32.5% at their lowest point in trading through 11 a.m. Friday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.The steel stock's fourth-quarter and 2025 results announced this week were nothing to brag about, but investors may be overlooking a significant turning point. Some of the biggest macro challenges of last year are already behind the company, and management sees a strong recovery in 2026 as market dynamics change and steel prices rise. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
