Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
11.10.2026 05:48:14
Is Coca Cola an Excellent Dividend Stock to Buy Right Now in October?
The beverage giant is gaining market share amid an evolving macroeconomic backdrop.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 8, 2026. The video was published on Oct. 10, 2026.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
08.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|78,69
|0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.