Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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28.07.2026 21:58:15

Is Coca-Cola Co a Buy After Its Latest Earnings Report?

Coca-Cola (NYSE: KO) just did it again. The beverage giant blew past estimates in its second-quarter earnings report, showing why it’s been one of the most reliable stocks on the market for a century.Organic revenue jumped 6% as the company benefited from volume growth, a successful marketing push that included a World Cup sponsorship, strategic pricing, and a 16% volume surge in Coca-Cola Zero Sugar, which seemed to benefit from increased adoption of GLP-1s.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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