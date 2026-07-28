Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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28.07.2026 21:58:15
Is Coca-Cola Co a Buy After Its Latest Earnings Report?
Coca-Cola (NYSE: KO) just did it again. The beverage giant blew past estimates in its second-quarter earnings report, showing why it’s been one of the most reliable stocks on the market for a century.Organic revenue jumped 6% as the company benefited from volume growth, a successful marketing push that included a World Cup sponsorship, strategic pricing, and a 16% volume surge in Coca-Cola Zero Sugar, which seemed to benefit from increased adoption of GLP-1s.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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