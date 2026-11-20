Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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20.11.2026 11:46:01
Is Coca-Cola (KO) the Best Stock to Own During a Market Sell-Off?
Coca-Cola (NYSE:KO), the world's largest beverage maker, is usually a reliable long-term investment. But is it the best blue chip stock to own during a market sell-off?
Coca-Cola regularly updates its flagship sodas with new flavors, smaller serving sizes, and healthier versions to reach new customers. To offset declining soda consumption, it's launched and acquired a wide range of non-carbonated drinks over the past several decades.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
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20.11.26
|Sprite: Coca-Cola ruft falsch befüllte Limonadendosen zurück (Spiegel Online)
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19.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
17.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
16.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|33 420,00
|-0,83%
|Coca-Cola Co.
|88,26
|0,54%
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