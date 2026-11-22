Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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22.11.2026 19:20:02
Is Coinbase Stock a Buy, Sell, or Hold 64% Below Its 52-Week High?
Coinbase's (NASDAQ:COIN) stock has declined about 64% from its 52-week high of $284.74 per share, reached on Dec. 9, 2025.
It's also trading 76% below its all-time high of $419.78 per share, which it set on July 18, 2025. Should investors buy, sell, or hold this unloved cryptocurrency stock as the crypto winter drags on?
Image source: Getty Images.
Coinbase generates roughly half of its revenue from crypto transaction fees, with the rest mainly coming from its add-on subscriptions and services. Over the past few years, it's increased its exposure to stablecoins to reduce its dependence on more volatile tokens, and expanded its Coinbase One subscription platform to lock in its customers and widen its moat.
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