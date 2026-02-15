Compass Group Aktie

Compass Group

WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

15.02.2026 21:22:42

Is Compass Stock a Buy After Barrier Capital Initiated a Position Worth Over $10 Million?

According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 13, 2026, Barrier Capital Management, LLC initiated a new position in Compass (NYSE:COMP), purchasing 952,074 shares. The estimated value of the trade was $10.06 million, calculated using the average share price over the quarter.This was a new position for Barrier Capital, representing 7.4% of its 13F reportable assets under management after the trade.Top five holdings post-filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
