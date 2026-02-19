Compass Group Aktie
Is Compass Stock a Buy After Kanen Added 1.6 Million Shares to Its Position?
According to a February 18, 2026, SEC filing, Kanen Wealth Management LLC disclosed a significant buy in Compass (NYSE:COMP), adding 1,573,950 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value was approximately $14.36 million, based on the average Compass share price from October through December 2025. The quarter-end value of Kanen’s Compass stake increased by $29.11 million, a figure that reflects both the share purchase and price appreciation.Kanen’s Compass position now stands at 20.52% of its $329.38 million 13F AUM after the fourth-quarter buy.Top five holdings post-filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
