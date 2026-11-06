ConocoPhillips Aktie
WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045
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06.11.2026 16:05:01
Is ConocoPhillips a Buy After Its Latest Earnings Report?
ConocoPhillips (NYSE:COP) continues to reward its shareholders. The oil and gas giant recently delivered strong third-quarter results, repurchased billions of dollars in stock, and increased its dividend by 11%. Those cash returns could grow considerably in the years ahead as the company completes several major development projects.
But does that make the oil stock a buy right now? Here's a look at the quarter and its return potential over the next five years.
Image source: The Motley Fool.
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