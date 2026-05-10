CoreWeave Aktie

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WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

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10.05.2026 08:30:00

Is CoreWeave Stock a Buy on the Dip as Revenue Continues to Skyrocket?

Shares of CoreWeave (NASDAQ: CRWV) sank following the company's first-quarter earnings announcement despite the neocloud company reporting another quarter of massive revenue growth and a swelling backlog. However, its adjusted earnings-per-share (EPS) loss was more than anticipated, and its Q2 guidance fell short of expectations. The stock is still up more than 60% year to date as of this writing.Let's dive into CoreWeave's results to see if this dip in the growth stock is a buying opportunity.CoreWeave once again saw its revenue more than double, climbing 112% to $2.08 billion from $982 million a year ago. That came in ahead of the $1.97 billion analyst consensus, as compiled by LSEG. However, its adjusted EPS loss grew to $1.12 and was wider than the $0.91 loss analysts had expected. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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