CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
10.05.2026 08:30:00
Is CoreWeave Stock a Buy on the Dip as Revenue Continues to Skyrocket?
Shares of CoreWeave (NASDAQ: CRWV) sank following the company's first-quarter earnings announcement despite the neocloud company reporting another quarter of massive revenue growth and a swelling backlog. However, its adjusted earnings-per-share (EPS) loss was more than anticipated, and its Q2 guidance fell short of expectations. The stock is still up more than 60% year to date as of this writing.Let's dive into CoreWeave's results to see if this dip in the growth stock is a buying opportunity.CoreWeave once again saw its revenue more than double, climbing 112% to $2.08 billion from $982 million a year ago. That came in ahead of the $1.97 billion analyst consensus, as compiled by LSEG. However, its adjusted EPS loss grew to $1.12 and was wider than the $0.91 loss analysts had expected. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CoreWeave
|
07.05.26
|Ausblick: CoreWeave stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: CoreWeave gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
16.04.26
|Jane Street-Deal: CoreWeave sichert sich Milliarden für globale KI-Infrastruktur - Aktie im Fokus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Meta-Aktie vor nächstem Schub? KI-Modell und Milliarden-Partnerschaft mit CoreWeave im Fokus (finanzen.at)
|
26.02.26
|Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: CoreWeave veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|CoreWeave-Aktie legt kräftig zu: Milliardeninvestment macht NVIDIA zum Großaktionär (finanzen.at)
|
26.01.26
|Nvidia invests $2bn in CoreWeave in new data centre push (Financial Times)
Analysen zu CoreWeave
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|96,63
|-11,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.