Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
|
28.07.2026 19:50:27
Is Corning Inc a Buy After Its Latest Earnings Report?
Corning (NYSE:GLW) investors have been on a wild ride in recent years, and the volatility shows no signs of abating. Since the dawn of artificial intelligence (AI) in early 2023, the stock has climbed as much as 700%, as demand for its optical connectivity has skyrocketed. During the same period, the stock has fallen more than 10% on at least seven different occasions and fallen 25% or more three times.The company delivered its financial report today, and investors were not pleased. The stock plunged as much as 20% in the wake of its report, and has now lost half its value -- even after it beat investor expectations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Corning Inc.
|
20:04
|Gewinne in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
18:01
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
16:01
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.07.26
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corning von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.07.26