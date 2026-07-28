Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Corning Aktie

Corning für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850808 / ISIN: US2193501051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 19:50:27

Is Corning Inc a Buy After Its Latest Earnings Report?

Corning (NYSE:GLW) investors have been on a wild ride in recent years, and the volatility shows no signs of abating. Since the dawn of artificial intelligence (AI) in early 2023, the stock has climbed as much as 700%, as demand for its optical connectivity has skyrocketed. During the same period, the stock has fallen more than 10% on at least seven different occasions and fallen 25% or more three times.The company delivered its financial report today, and investors were not pleased. The stock plunged as much as 20% in the wake of its report, and has now lost half its value -- even after it beat investor expectations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Corning Inc.

mehr Nachrichten