Going Aktie

Going für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 17:05:00

Is Costco (COST) Stock Going to $1,200?

Costco's (NASDAQ: COST) stock has rallied nearly 180% over the past five years. The world's largest warehouse club retailer repeatedly impressed investors with robust sales and membership growth, high renewal rates, and new store openings. However, Costco's stock still trades below Wall Street's average price target of $1,062 and its top price target of $1,205. Let's see what it might take for Costco's stock to rise more than 20% and top $1,200.Image source: Getty Images.From fiscal 2020 to fiscal 2025 (which ended last August), Costco's number of warehouses rose from 795 to 914, its total cardholders grew from 105.5 million to 140.6 million, and its global renewal rate expanded from 88% to 90.5%. Its adjusted net sales (excluding fuel sales and foreign exchange) consistently grew in the mid-single to low-double digits.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung

mehr Nachrichten

Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs 29 680,00 -1,46% Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
Costco Wholesale Corp. 837,40 -0,04% Costco Wholesale Corp.
Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung 3,56 0,00% Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:03 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt pendelt am Freitag um die Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen