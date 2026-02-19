Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
|
19.02.2026 17:05:00
Is Costco (COST) Stock Going to $1,200?
Costco's (NASDAQ: COST) stock has rallied nearly 180% over the past five years. The world's largest warehouse club retailer repeatedly impressed investors with robust sales and membership growth, high renewal rates, and new store openings. However, Costco's stock still trades below Wall Street's average price target of $1,062 and its top price target of $1,205. Let's see what it might take for Costco's stock to rise more than 20% and top $1,200.Image source: Getty Images.From fiscal 2020 to fiscal 2025 (which ended last August), Costco's number of warehouses rose from 795 to 914, its total cardholders grew from 105.5 million to 140.6 million, and its global renewal rate expanded from 88% to 90.5%. Its adjusted net sales (excluding fuel sales and foreign exchange) consistently grew in the mid-single to low-double digits.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|29 680,00
|-1,46%
|Costco Wholesale Corp.
|837,40
|-0,04%
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,56
|0,00%