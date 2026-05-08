Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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08.05.2026 22:00:00
Is Costco Stock a Buy, Sell, or Hold After April Sales Surged 13%?
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) has built its reputation on consistency. Month after month, the membership-based wholesale retailer reports sales results steady enough that they almost feel scripted -- a key reason why its shares command such a high valuation. So when the company recently announced April sales surged 13% year over year, plenty of investors might have been tempted to call this stock a buy without much further thought.But the headline number contains a few quirks worth knowing about. Once you do the work to back those out, however, the underlying picture is still compelling.Despite this strong performance in April, Costco stock has come down from its 52-week high of $1,067. So, is this a reasonable time to start a position?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|31 300,00
|2,09%
|Costco Wholesale Corp.
|854,80
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