Costco Wholesale Aktie

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

11.03.2026 20:45:00

Is Costco Stock a Buy as Sales Continue to Sizzle?

Costco Wholesale (NASDAQ: COST) continues to roll along, with the warehouse club retailer once again reporting stellar sales growth, this time with its fiscal 2026 second-quarter results. The stock has had a good start to the year, trading up more than 17% in 2026, but it is up just 4.7% over the past year.Let's take a closer look at the retailer's results (for the quarter ending Feb. 15, 2026) and prospects to see if the stock is a buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
