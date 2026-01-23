Costco Wholesale Aktie
ISIN: ARDEUT110863
|
23.01.2026 19:23:00
Is Costco Stock a Buy in 2026?
With shares up 540% over the last decade, Costco Wholesale (NASDAQ: COST) has delivered impressive long-term rewards to patient investors. The company's membership-based shopping centers have earned it a kind of cult following with loyal subscribers who prioritize good deals and convenience -- even if they spend more money in total by buying much more of a particular item than they actually need. From an investor's perspective, the stock is worth a closer look in 2026 as U.S. consumers' budgets remain stretched, the job market slows, and the economy becomes uncertain for middle class families.On the surface, the U.S. economy seems to be doing great entering 2026. Inflation cooled to 2.7% in December, and analysts at Goldman Sachs expect gross domestic product (GDP) to expand by a strong 2.5% for the year, beating earlier predictions. That said, investors should look beyond the headlines because the economic picture is very nuanced. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|30 640,00
|-1,42%
