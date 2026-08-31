Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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31.08.2026 16:30:00
Is Costco Stock an Obvious Buy Right Now?
Shares of Costco Wholesale (NASDAQ: COST) have been terrific for long-term investors. Over the past five years, the stock is up 110%, beating the S&P 500's 73%. But over the past year, Costco has been roughly flat, while the index is up 19%; valuation has been a factor in that relative performance.Image source: Getty Images.The business is doing great. Third-quarter sales rose 11.6% year over year, and comparable-store sales were up a healthy 6.6% once you strip out gas prices and currency swings in international markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Costco Wholesale Corp.
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