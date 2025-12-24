CRISPR Therapeutics Aktie

CRISPR Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AT0Z / ISIN: CH0334081137

24.12.2025 10:15:00

Is CRISPR Therapeutics Stock Yesterday's News?

CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) soared a few years ago, climbing more than 200% from the start of 2020 through early 2021, on optimism about the potential approval of its first gene editing therapy. That candidate eventually won the regulatory nod and is commercialized as Casgevy, a gene editing treatment for blood disorders.But the biotech stock has spent recent years declining, and though it's rebounded somewhat this year, it still is down more than 60% from its 2021 peak. Meanwhile, Casgevy hasn't yet brought in significant revenue for the company. Is CRISPR Therapeutics yesterday's news?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
CRISPR Therapeutics AG 48,60 -1,22% CRISPR Therapeutics AG

