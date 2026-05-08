Critical Metals Aktie

Critical Metals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QD57 / ISIN: GB00BJVR6M63

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08.05.2026 11:51:00

Is Critical Metals Stock Going to $0 Before It Ever Becomes a Real Miner?

Up an astounding 687% in share price over the past year -- but down 34% from its peak hit back in January -- rare-earth mining company Critical Metals (NASDAQ: CRML) was one of the hottest bets on the stock market...until all of a sudden, it wasn't anymore.Today, investors have to be wondering: Will this would-be rare-earth miner ever move beyond its start-up stage and actually get a chance to mine some rare-earth elements? Or will it go bust before that happens?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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