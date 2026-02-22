CrowdStrike Aktie

WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053

22.02.2026 20:31:00

Is CrowdStrike Stock a Buy After Falling 17% Year to Date?

Shares of cybersecurity specialist CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) are down meaningfully early in 2026, despite the company announcing another quarter of strong growth and cash generation when it reported quarterly results last December. Is the disconnect between the stock's recent performance and the underlying business the basis for a buying opportunity?With the company scheduled to release its fiscal fourth-quarter and full-year results on March 3, this is a timely question. After all, better-than-expected results could cause shares to rebound when the company reports earnings. Of course, investors can't rule out the possibility that the stock will fall when CrowdStrike reports earnings, either.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
CrowdStrike 329,05 -8,11%

