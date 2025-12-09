CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|
09.12.2025 16:05:33
Is CrowdStrike Stock a Buying Opportunity for 2026?
CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) is one of the fastest-growing cybersecurity companies worldwide.*Stock prices used were the afternoon prices of Dec. 6, 2025. The video was published on Dec. 8, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CrowdStrikemehr Nachrichten
|
03.12.25
|CrowdStrike-Aktie nach überzeugenden Zahlen höher (finanzen.at)
|
03.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
02.12.25
|Ausblick: CrowdStrike stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
01.12.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
26.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu CrowdStrikemehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
|445,95
|0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.