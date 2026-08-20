Aurora Aktie
WKN DE: AURO11 / ISIN: DE0000AURO11
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20.08.2026 13:30:00
Is Curaleaf Stock a Buy With Its Attempted Hostile Takeover of Aurora Cannabis Under Way?
A new chapter in the big takeover saga in the marijuana industry began on Aug. 18. U.S. multistate operator Curaleaf Holdings (OTC: CURLF), which is vying to become the new owner of Canada's Aurora Cannabis (NASDAQ: ACB), formally launched a hostile bid for its peer. This came almost exactly a week after Curaleaf first publicly announced its intentions. Owning Aurora would transform the U.S. cannabis company, changing its business profile and pushing it into new markets. That is, of course, if the attempt succeeds. But that's a story for the future; here's my take on whether Curaleaf is a buy right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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