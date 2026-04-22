CVS Health Aktie

CVS Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859034 / ISIN: US1266501006

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22.04.2026 13:20:00

Is CVS Health the Ultimate Value Stock to Buy Right Now?

Shares of CVS Health (NYSE: CVS) have lagged the S&P 500 in total return this year, reinforcing a familiar narrative about the healthcare company: a mature, slow-growing grinder.However, that view misses the bigger picture. The market is devoting too much attention to CVS Health's low-margin pharmacy business while overlooking its transformation into a fully integrated, diversified powerhouse, acting as a pharmacy benefits manager through CVS Caremark and a health insurance provider through Aetna.The stock is down more than 3% so far this year, and the market may be underpricing this evolution. Here are three reasons it is the ultimate value stock to buy now:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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