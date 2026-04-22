CVS Health Aktie
WKN: 859034 / ISIN: US1266501006
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22.04.2026 13:20:00
Is CVS Health the Ultimate Value Stock to Buy Right Now?
Shares of CVS Health (NYSE: CVS) have lagged the S&P 500 in total return this year, reinforcing a familiar narrative about the healthcare company: a mature, slow-growing grinder.However, that view misses the bigger picture. The market is devoting too much attention to CVS Health's low-margin pharmacy business while overlooking its transformation into a fully integrated, diversified powerhouse, acting as a pharmacy benefits manager through CVS Caremark and a health insurance provider through Aetna.The stock is down more than 3% so far this year, and the market may be underpricing this evolution. Here are three reasons it is the ultimate value stock to buy now:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu CVS Health Corp
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21.04.26
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17.04.26
|S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CVS Health von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
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03.04.26
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