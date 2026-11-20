Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
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20.11.2026 11:30:02
Is Datadog Stock a Buy After Its 14% Post Earnings Sell-Off?
Datadog (NASDAQ:DDOG) grew third-quarter revenue 35%, yet its stock sank after a cautious outlook. I examine how one major customer's usage influenced management's forecast, why broader customer demand looks stronger than the sell-off implies, and which AI growth signals and valuation risks could determine whether investors eventually reconsider the company's potential.
Stock prices used were the market prices of Nov. 9, 2026. The video was published on Nov. 18, 2026.
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|Datadog Inc Registered Shs -A-
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