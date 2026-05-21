Dave Aktie
WKN DE: A3D4BP / ISIN: US23834J2015
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21.05.2026 17:15:01
Is Dave Stock a Buy After Hedge Fund Divisadero Street Doubled Its Stake?
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, Divisadero Street Capital Management, LP increased its stake in Dave (NASDAQ:DAVE) by 379,232 shares in the first quarter.The estimated value of this purchase was $73.63 million, calculated using the average share price across the first quarter. The quarter-end value of the position rose by $53.64 million, a figure affected by both the additional shares and market price movement.Dave operates as a technology-driven financial services provider, delivering a suite of digital banking and personal finance products.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Dave Inc Registered Shs
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