Dave Aktie
WKN DE: A3D4BP / ISIN: US23834J2015
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14.03.2026 21:21:59
Is Dave Stock a Buy or Sell After a Director Dumped 30,000 Shares Worth $6.4 Million?
Andrea Mitchell, a member of the Board of Directors at Dave Inc. (NASDAQ:DAVE), reported the sale of 30,000 shares of Common Stock in multiple open-market transactions on March 5 and March 6, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($213.03).* 1-year price change calculated as of March 6, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Dave Inc Registered Shs
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01.03.26
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20.02.26
|Dave Lewis plans executive overhaul at ‘fat and happy’ Diageo (Financial Times)
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15.02.26
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10.11.25
|Diageo names former Tesco boss Dave Lewis as chief (Financial Times)
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03.11.25
|Ausblick: Dave mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Dave Inc Registered Shs
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