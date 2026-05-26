Delek US Holdings Aktie
WKN DE: A0JL3V / ISIN: US2466471016
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26.05.2026 18:45:00
Is Delek US Holdings Stock Overpriced in 2026?
Sometimes, stocks catch lightning in a bottle. Delek US Holdings (NYSE: DK) is a good example. Over the past 12 months, shares of the integrated energy refiner have jumped 122%.It sure helps when energy stocks and small-cap equities, of which Delek is both, are simultaneously displaying leadership traits. With the stock up 47% year to date but about 12% below its 52-week high, it's in correction territory, raising concerns that the shares are overvalued. Some market observers may argue that the stock is significantly overvalued. This energy stock may be more undervalued than meets the eye. Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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