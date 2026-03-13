DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
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13.03.2026 19:43:53
Is Dentsply Sirona Stock a Buy After a Company Director Purchased 15,000 Shares?
Gregory T. Lucier, a member of the Board of Directors of Dentsply Sirona (NASDAQ:XRAY), reported the purchase of 15,000 shares of common stock at an average price of $12.45 per share on March 9, 2026, per the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($12.45).* 1-year performance is calculated using March 9, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu DENTSPLY SIRONA Inc
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