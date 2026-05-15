IS DONGSEO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

IS DONGSEO hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 5147,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IS DONGSEO 62,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat IS DONGSEO im vergangenen Quartal 437,01 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IS DONGSEO 299,14 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at